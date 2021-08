DE LA LAINE ET DES PLUMES Saint-Maurice-Navacelles, 4 septembre 2021, Saint-Maurice-Navacelles.

DE LA LAINE ET DES PLUMES 2021-09-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-04 17:00:00 17:00:00

Saint-Maurice-Navacelles Hérault Saint-Maurice-Navacelles

Pour la journée internationale des Vautours, nous mettons à l’honneur le lien entre patrimoine naturel et culturel caussenard. Venez rencontrer nos animateurs sur leur stand, où vous pourrez jouer et observer sur le thème des vautours et de l’agropastoralisme.

Accès poussettes et personnes à mobilité réduite.

Intervenants : Animateur du CPIE des Causses Méridionaux et de la L.P.O Occitanie-Hérault.

CPIE CAUSSES MERIDIONAUX

