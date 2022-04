“DE LA GUERRE DE 1870 AU RÊVE EUROPÉEN”, FILM-DÉBAT, CÉRÉMONIE, CONCERT Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou

Maine-et-Loire

“DE LA GUERRE DE 1870 AU RÊVE EUROPÉEN”, FILM-DÉBAT, CÉRÉMONIE, CONCERT Les Hauts-d’Anjou, 6 mai 2022, Les Hauts-d'Anjou. “DE LA GUERRE DE 1870 AU RÊVE EUROPÉEN”, FILM-DÉBAT, CÉRÉMONIE, CONCERT Les Hauts-d’Anjou

2022-05-06 – 2022-05-08

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou Vendredi 06 mai 2022, 20h30 Toi d’Europe, film-débat par la Maison de l’Europe Angers et Maine-et-Loire. Salle de l’Entrepôt à Châteauneuf-sur-Sarthe. Dimanche 08 Mai 2022, 12h30. Cérémonie Mémoire. Monument aux morts de 1870. Place de la Mairie Châteauneuf-sur-Sarthe. Dimanche 08 mai 2022, 17h, concert Rêves d’Europe par l’Ecole de Musique de l’Anjou bleu, Salle de l’Entrepôt à Châteauneuf-sur-Sarthe Ces évènements sont gratuits et ouverts à tous.

Réservation vivement conseillée : 06 88 05 51 00. “De la guerre de 1870 au rêve européen”, un évènement organisé par la commune des Hauts d’Anjou qui vous propose 3 èvènements du 06 au 08 mai 2022. +33 6 88 05 51 00 Vendredi 06 mai 2022, 20h30 Toi d’Europe, film-débat par la Maison de l’Europe Angers et Maine-et-Loire. Salle de l’Entrepôt à Châteauneuf-sur-Sarthe. Dimanche 08 Mai 2022, 12h30. Cérémonie Mémoire. Monument aux morts de 1870. Place de la Mairie Châteauneuf-sur-Sarthe. Dimanche 08 mai 2022, 17h, concert Rêves d’Europe par l’Ecole de Musique de l’Anjou bleu, Salle de l’Entrepôt à Châteauneuf-sur-Sarthe Ces évènements sont gratuits et ouverts à tous.

Réservation vivement conseillée : 06 88 05 51 00. Les Hauts-d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Les Hauts-d'Anjou Adresse Ville Les Hauts-d'Anjou lieuville Les Hauts-d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Les Hauts-d'Anjou Les Hauts-d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-hauts-danjou/

“DE LA GUERRE DE 1870 AU RÊVE EUROPÉEN”, FILM-DÉBAT, CÉRÉMONIE, CONCERT Les Hauts-d’Anjou 2022-05-06 was last modified: by “DE LA GUERRE DE 1870 AU RÊVE EUROPÉEN”, FILM-DÉBAT, CÉRÉMONIE, CONCERT Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou 6 mai 2022 Les Hauts-d'Anjou maine-et-loire

Les Hauts-d'Anjou Maine-et-Loire