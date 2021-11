Paris La Bellevilloise île de France, Paris DE LA GROOVE x CRACKAZAT La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

vendredi 5 novembre 2021

De La Groove invite Crackazat à La Bellevilloise vendredi 5 novembre 2021. De La Groove à La Bellevilloise, une histoire d’amour qui continue et elle sera cette fois ci honorée de musique live. Pour cette troisième (déjà?) de la saison après une label night et après avoir reçu Cody Currie, nous revenons forts et prêts dans l’une de nos antres de résidence, à la bien nommée Bellevilloise, accompagné par Crackazat. La house que tu aimes, qui parfois frappe et parfois semble si douce, sera mêlée avec précision au funk, à la soul, au disco ou au jazz que tu apprécies tant. Mais cela ne se fera jamais au détriment de groove deep et saturé, de passage énergique garage house ou des envolées les plus spaciales correctement breakées. LINE UP : Spécial Guest : Crackazat Signé chez Local Talk pour son premier album puis chez Z Record (dave lee/joey negro), le natif anglais Crackazat décentralisé en suède s’est spécialisé dans un savant mélange de deep house et de jazz. Producteur, c’est également une véritable bête de scène et il viendra vous le prouver accompagné de sa bass, sa guitare, son clavier pour un live fou ! De La Groove Regulars : Knuckle G Le Hutin Chinau Larry G Tarifs : Progressif de 5 à 15€ en préventes (mercredi) 15€ dans le club Événements -> Soirée / Bal La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/709729543327991 Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

