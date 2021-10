DE LA GROOVE : MONKEY BUSINESS FT. CODY CURRIE La Bellevilloise, 1 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 1 octobre 2021

de 23h à 6h

payant

De La Groove invite Cody Currie à La Bellevilloise vendredi 1er octobre 2021.

C’est la rentrée, ça enchaine et ça empile sur un rythme de rumba déchainée.

Pour cette deuxième de la saison après une première à l’aube de septembre, nous revenons fort et prêt dans l’une de nos antres de résidence, à la bien nommée Bellevilloise.

Nous vous proposons le service complet de table et la possibilité de danser avec plus d’espace et plus de grooves qu’auparavant. La House que tu aimes, qui parfois frappe et parfois semble si douce, sera mêlée avec précision au Funk, à la Disco, au Jazz que tu apprécies tant. Mais cela ne se fera jamais au détriment du deep, de la garage house ou des envolées les plus spaciales ou de soulful bien breakée.

Special Guest – CODY CURRIE

membre du label Toy Tonics, le natif anglais Cody Currie s’est spécialisé dans un savant mélange de deep house, de jazz et de disco. Il s’est entouré de Joel Holmes (ancien pianiste de Roy Hargroove) pour accentuer le trait et la richesse de ses moults productions Signé par deux fois sur De La Groove en 2018 avec ACE puis en 2019 avec As Of Yet sur deux vinyls successif, nous l’avons déjà accueilli au Djoon et à l’hippodrome de vincennes (Dada)

De La Groove Regulars

Knuckle G

Le Hutin

Chinau

Larry G

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)



Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/3005613683013968

