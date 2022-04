De La Groove célèbre ses 5 ans à La Bellevilloise! La Bellevilloise, 24 avril 2022, Paris.

Le samedi 23 avril 2022

de 23h00 à 05h30

Prévente Regular (+ frais de loc) : 10 EUR Sur place : 15 EUR Prévente Early Bird (+ frais de loc) : 5 EUR Prévente Late (+ frais de loc) : 15 EUR

Samedi 23 avril 2022 vous êtes conviés à la soirée d’anniversaire du collectif De La Groove. Dans le 20ème, la scène de la Bellevilloise accueille cette soirée électro pour un moment musical intense.

De La Groove à La Bellevilloise, une histoire d’amour qui continue et elle sera cette fois ci honorée d’un ponte de l’électronique moderne..

Oui un ponte, je pèse mes mots !

Après une Label Night, avoir reçu Cody Currie et Crackazat dans cette belle résidence et haut lieu du groove parisien, nous invitons l’excellent, le délicieux, le superbe Mousse T.

Véritable phénomène international de la House musique des années 90’s jusqu’à aujourd’hui, producteur actif et réputé, ayant travaillé avec Defected, Glitterbox, Byron Stingly, et tant d’autres, il est le fer de lance allemand de la House discoid et d’une vibe électronique soulful & délicate, dansante à souhait.. Il est paradoxalement totalement invisible sur la scène Française et c’est avec une joie immense et une fierté intense que nous vous le proposons/présentons !

La House que tu aimes, qui parfois frappe et parfois semble si douce, sera mêlée avec précision au Funk, à la soul, Au Disco ou au Jazz que tu apprécies tant. Mais cela ne se fera jamais au détriment de groove deep et saturé, de passage énergique garage house ou des envolées les plus spaciales correctement breakées.

Tarif :

Progressif de 5 à 15€ en préventes

15€ dans le club

LINE UP :

CLUB (HOUSE MUSIC)

Special Guest

MOUSSE T.

®®®® De La Groove Regulars ®®®®

Knuckle G

Le Hutin

Chinau

Larry G

FORUM (disco/jazz/soul/funk/so many more)

Mona Bone

Betino’s

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)



