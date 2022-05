De la graine aux fruits, par les Croqueurs de Pommes Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier

“Les Croqueurs de Pommes” est une association nationale d’amateurs bénévoles qui œuvre à la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition. Depuis la création de l’association en 1978, des dizaines de milliers d’arbres anciens ont été remis en état, de jeunes sujets ont été plantés et ont reçu les greffes de variétés jusque là en voie de disparition. L’abbaye de Saint-Riquier s’est donc associée avec ces passionnés pour préserver et valoriser son verger historique. Lors des rendez-vous aux jardins, des bénévoles seront présents pour vous présenter les caractéristiques des arbres fruitiers et les différentes méthodes pour les préserver.

Entrée libre et gratuite

Les Croqueurs de Pommes, passionnés par les arbres fruitiers, vous parleront des espèces présentes dans le parc de l’abbaye. Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Place de l’Eglise 80135 SAINT-RIQUIER Saint-Riquier Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

