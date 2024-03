De la graine à l’assiette Herrlisheim, samedi 13 avril 2024.

De la graine à l’assiette Herrlisheim Bas-Rhin

L’association Nature et Environnement vous invite à la 3ème édition

De la graine à l’assiette

Du Samedi 13 avril de 19h30 à 22h au dimanche 14 avril De 10h à 18h. au Centre Socio-Culturel de Herrlisheim

Venez participer et partager un moment convivial avec des passionné-es lors de cette journée dédiée au respect du monde du vivant ! De la graine (comment semer, planter et récolter) à notre assiette (comment s’alimenter sainement).

¿ Conférence samedi 13 avril à partir de 19h30

« Le printemps de l’homme heureux » par Elsa Mauguin naturopathe, entrée libre, plateau

¿ Ateliers pour les enfants bombes à graines, “sème ta graine”, table de dessins, jeux En quête d’insectes …

¿ Quizz de la Fresque Agri’Alim

¿ Fresque du Climat sur inscription via Hop’la transition !

¿ Laura Grimm Ramène ta Questch , ateliers culinaires parents enfants sur inscription

¿ Simone Seiler plantes sauvages et graines germées

¿ Initiation au compostage avec la RIEOM

¿ La préservation de l’eau par le SDEA

¿ Terra’Stuce de Gambsheim

¿ Seau à compost par Nature et Environnement

¿ La Cigogne en vrac à Oberhoffen sur Moder

¿ Exposition de Virginie Humbrecht, illustratrice engagée

¿ Terre de Liens Antenne Alsace, préservations des terres agricoles et facilitateur d’installations paysannes

Vente de crêpes

¿ Coin lecture, vente de livres…

¿ Vente de plants

¿ Concours de dessins par les écoles élémentaires d’Herrlisheim La dance des légumes lots à gagner

Entrée libre, tous publics

Buvette et restauration (sucrée salée) végétalienne et bio, Food truck L’Essentiel chez Raphaël 0 EUR.

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

2 Rue du Général Reibel

Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est g.grasser58@orange.fr

