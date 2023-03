De la graine à l’assiette, 2 avril 2023, Herrlisheim .

De la graine à l’assiette

2 Rue du Général Reibel Herrlisheim 67850

2023-04-02 – 2023-04-02

Herrlisheim

67850

L’association Nature et Environnement vous invite à la 2ème édition : De la graine à l’assiette

Venez participer et partager un moment convivial avec des passionné-es lors de cette journée dédiée au respect du monde du vivant ! De la graine (comment semer, planter et récolter) à notre assiette (comment s’alimenter sainement).

Espace animations :

• Ateliers pour les enfants : bombes à graines, “sème ta graine”, dégustation de crêpes par Esther, jeux animé par Thibault …

• Fresque du Climat, Fresque Agri’Alim 10H à 13h, jeu participatif*

• Initiation au compostage avec la RIEOM 14h à 18h

• Projections de films documentaires.

• La biodynamie présentée par Robert Yordez d’ Offendorf

• La préservation de l’eau par le SDEA

Espace vente :

• Plants potagers par Terra’Stuce à Gambsheim

• Association Nature’lich à Betschdorf et épicerie

• Seau à compost par Nature et Environnement

• La Cigogne en vrac à Oberhoffen sur Moder

Espace expositions :

• Virginie Humbrecht, illustratrice engagée

• Jeannot Lass, photographe animalier Offendorf

• Coin lecture…

Entrée libre, tous publics.

Buvette et restauration (sucrée salée) ainsi qu’un menu végétarien L’Essentiel de chez Raphaël sur réservation*

Informations, réservations et participation aux Fresques*

Contact : Catherine 06 64 24 37 96

+33 6 64 24 37 96

Herrlisheim

