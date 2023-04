Soirées « Itinérance Bar de village » – A la découverte des bières landaises De la Gascognie, 5 avril 2023, Liposthey Liposthey.

Soirées « Itinérance Bar de village » – A la découverte des bières landaises

2023-04-05 – 2023-04-05

Bière Truck Landes organise, chaque mercredi à partir de 18h, une soirée « Bar de village » à Liposthey, pour faire découvrir la diversité et la qualité des brasseries artisanales landaises.

Vous pourrez découvrir chaque semaine de nouvelles bières et de nouvelles limonades à la pression.

Dans une ambiance conviviale et familiale, avec musique et jeux en bois, vous pourrez également bénéficier d’une offre de restauration avec le Food Truck « La Ga Mel' ».

et Pourrez faire vos emplètes des bons produits régionaux dans les casiers des producteurs de la Gascognie

du 05 Avril au 26 Octobre tous les mercredis sur Liposthey salle des fêtes , emplacement différent le 1er du mois sur le parking de la Gascognie

+33 6 23 02 79 18 Bière Truck Landes

Bière Truck Landes

