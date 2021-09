Saint-Germain-en-Laye Maison de l'Europe Saint-Germain-en-Laye, Yvelines De la fourche à la fourchette : un tour des initiatives locales et durables à Saint-Germain-en-Laye… et en Europe ! Maison de l’Europe Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

De la fourche à la fourchette : un tour des initiatives locales et durables à Saint-Germain-en-Laye… et en Europe !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l'Europe

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’Europe

La Maison de l’Europe des Yvelines invite les Saint-Germanois de tous âges, à partir à la découverte des initiatives durables de leur ville : citoyens, commerçants, restaurateurs… Ils s’adaptent aux enjeux climatiques, aux défis fixés par le Pacte Vert européen, aux changements des modes de consommation. Grâce à un quizz en ligne et à un rallye de type « geocaching » avec l’application « Actionbound », partez en quête de la ville et de l’Europe de demain.

RDV à la maison de l’Europe, 2 rue Henri IV. Durée : 1h. Prévoir des chaussures de marche.

Maison de l'Europe Espace Véra – 2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

