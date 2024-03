De la fourche à la fourchette…non! l’inverse ! Halle de Eyzies Les Eyzies, vendredi 22 mars 2024.

De la fourche à la fourchette…non! l’inverse ! Halle de Eyzies Les Eyzies Dordogne

Les associations Le VRAC et BANZAÎ proposent une conférence « De la fourche à la fourchette, non! l’inverse ! » pour une sécurité sociale de l’alimentation. De 16h à 18h, troc de graines et de plants avec la Renarde. 18h, Apéro-repas paysan et solidaire à petit prix. Présentation des associations BANZAÏ et le groupement d’achat et l’épicerie associative le VRAC. 19h30 conférence gesticulée avec Mathieu Dalmais. Prix flexible (autour de 10€). Sans réservation. Exceptionnellement cet événement n’est pas adapté à la présence d’enfants. .

Début : 2024-03-22 16:00:00

fin : 2024-03-22

Halle de Eyzies 2 avenue de la préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asso.banzai@proton.me

