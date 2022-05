‘DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE’ – FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ Épinal Épinal Catégories d’évènement: 88000

Épinal 88000 Épinal Réalisations des enfants fréquentant les accueils périscolaires municipaux au cours d’un projet pédagogique sur l’alimentation durable, dans la galerie de l’Hôtel de Ville, entrée libre +33 3 29 68 69 60 Ville d’Epinal

