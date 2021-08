Saintes Place Bassompierre Charente-Maritime, Saintes « De la fouille à l’os et échantillonnage de carreaux de pavement », exposition commentée par la Société d’Archéologie et d’Histoire Place Bassompierre Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### La Société d’archéologie et d’Histoire de Charente Maritime propose une présentation de leurs publications. La journée parlera de la zooarchéologie (de la fouille à l’os) et des carreaux de pavements médiévaux estampillés.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

