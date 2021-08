Chasseneuil-du-Poitou APCRC Chasseneuil-du-Poitou, Vienne De la formation à l’emploi : Métiers de la relation client à distance APCRC Chasseneuil-du-Poitou Catégories d’évènement: Chasseneuil-du-Poitou

L’ERIP et la Mission Locale vous proposent de mieux connaître les métiers de la relation client. Après la visite virtuelle d’un plateau, l’APCRC (Association pour la Promotion des Compétences de la Relation Client) présentera les métiers de la relation client à distance, les critères appréciés par les recruteurs, ainsi que les différents employeurs. L’AFC complètera en présentant les différentes formations dans ce secteur, ainsi que plusieurs modalités d’accès : l’HSP, les POE, l’alternance.

Informations sur les métiers de la relation client à distance, les formations, et l’emploi APCRC 23 Avenue René Cassin, 86360 Chasseneuil du Poitou Chasseneuil-du-Poitou Vienne

