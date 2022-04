De la forge au musée de l’outil Musée de l’outil, 14 mai 2022 18:00, Wy-dit-Joli-Village.

Nuit des musées De la forge au musée de l’outil Musée de l’outil Samedi 14 mai, 16h00, 18h00 Entrée libre, sur inscription

Découvrez l’histoire du musée et de ses collections

Présentée dans un ancien balnéaire gallo-romain classé et une ancienne forge, cette remarquable collection d’outils de Claude et Françoise Pigeard est une évocation du monde agricole et artisanal des XVIIIe et XIX siècle. Un agréable jardin dessiné dans la tradition des jardins de curés agrémente la visite du site.

A15 – D14 – sortie n° 17

Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village 95420 Wy-dit-Joli-Village Île-de-France