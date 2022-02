De la fonderie à la prison ? Le gettho de Venise à travers 500 ans d’histoire » Archives départementales Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

De la fonderie à la prison ? Le gettho de Venise à travers 500 ans d'histoire »

Archives départementales, le vendredi 20 mai à 18:30

Le ghetto de Venise, zone close de la ville où les Juifs sont forcés de résider séparés du reste de la population. Premier de l’Histoire, il va donner son nom à toutes les zones similaires créées par la suite en Europe. Par Mathieu Grenet, maître de conférences en histoire moderne, INU Champollion, Albi / UMR 5136 Framespa / Institut Universitaire de France. Archives départementales 1 Avenue de la Verrerie, 81013 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T18:30:00 2022-05-20T21:00:00

