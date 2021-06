Saverne Saverne 67700, Saverne De la fleur au pot de miel Saverne Saverne Catégories d’évènement: 67700

De la fleur au pot de miel 2021-06-19 14:00:00 – 2021-06-19 18:00:00

Saverne 67700 Saverne Bas-Rhin EUR Les abeilles vous ouvrent leur écrin de verdure fleurissant et bourdonnant de plaisirs gourmets pour vous faire découvrir la passion qui anime les happyculteurs de rucher. +33 6 44 00 46 94

