Ayer, le vendredi 27 mai à 09:00

Découvre les trésors insolites de l’apiculture. Cet atelier d’esprit ludique se déroule à Ayer chez un apiculteur local où nous nous rendrons à pied. Pour les enfants de 4 à 10 ans De 9h à 12h – Petite randonnée – Jeux dans la nature en lien avec l’apiculture – Visite chez un apiculteur – Dégustation de miel CHF 30.- / enfant Min 6 enfants, max 12 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T12:00:00

