De la feuille à l’assiette : dîner Thés & Mets à Bordeaux Restaurant Mamacam Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

De la feuille à l’assiette : dîner Thés & Mets à Bordeaux Restaurant Mamacam, 30 avril 2022, Bordeaux. De la feuille à l’assiette : dîner Thés & Mets à Bordeaux

Restaurant Mamacam, le samedi 30 avril à 20:30

DÉCOUVREZ LES ACCORDS THÉS ET METS LORS D’UN DÎNER ÉPHÉMÈRE À BORDEAUX. ———————————————————————– Camille Bolze, restauratrice bordelaise de la belle adresse végétarienne Mamacam située 83 cours Victor Hugo propose un dîner entièrement dédié au thé. Pour concevoir son menu, elle a sollicité l’expertise de notre maison de thé un air de thé ! Quel plaisir de travailler sur des accords Thés & Mets en cette saison printanière. Rendez-vous samedi 30 avril à 20h30 Restaurant Mamacam 83 cours Victor Hugo 33000 Bordeaux Tarif : 45 euros / Personne Les réservations sont enregistrées par le restaurant au 09 87 03 83 97 ### DESCRIPTION DU REPAS THÉS & METS : ### Votre dîner se compose : Entrée Plat Assiette de fromage Dessert Un thé est intégré à chaque plat et chaque plat sera accompagné d’un thé à déguster. Ce menu est entièrement végétarien et le détail du menu restera secret pour conserver l’expérience de dégustation.

Sur inscription

LA RESTAURATRICE CAMILLE BOLZE CUISINE UN REPAS ÉPHÉMÈRE CONSACRÉ AU THÉ ! Restaurant Mamacam 83 cours Victor Hugo, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Restaurant Mamacam Adresse 83 cours Victor Hugo, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Restaurant Mamacam Bordeaux Departement Gironde

Restaurant Mamacam Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

De la feuille à l’assiette : dîner Thés & Mets à Bordeaux Restaurant Mamacam 2022-04-30 was last modified: by De la feuille à l’assiette : dîner Thés & Mets à Bordeaux Restaurant Mamacam Restaurant Mamacam 30 avril 2022 bordeaux Restaurant Mamacam Bordeaux

Bordeaux Gironde