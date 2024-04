De la femme de sport à la sportive Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye, samedi 20 juillet 2024.

Rencontre avec Julie Gaucher, historienne. À l’occasion des Jeux Olympiques et de l’exposition Colette et le sport présentée au Musée Colette, nous vous proposons une série de rencontres et de projections qui mettent en lumière la place des femmes dans le monde du sport. A l’issue de la rencontre, Julie Gaucher signera son ouvrage De la femme de sport à la sportive. Une anthologie, publiée aux éditions du Volcan, en 2023. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 16:00:00

fin : 2024-07-20

Place du Château Musée Colette

Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

