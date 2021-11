De la disparition des larmes Théâtre Ouvert, 18 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 18 novembre 2021

de 20h à 21h30

payant

Troisième et dernier volet de la série de portraits de femmes modernes en amour, De la disparition des larmes prend la forme d’une performance musicale où, à travers le corps et la voix d’une comédienne, le réel d’une poésie slamée vient se frotter à la fiction théâtrale.

Ce morceau étend le moment suspendu universel et incommensurable de la plainte. Ici, l’autrice Milène Tournier, le créateur sonore Lucas Lelièvre et la metteure en scène et interprète Lena Paugam s’étonnent de la disparition progressive des larmes dans le monde moderne et se demandent comment le temps court et s’arrête parfois. En quelle mesure les lamentations sèches de la femme qui nous parle sont-elles contraires au sens de l’Histoire ? Y aurait-t-il un parallèle à faire entre le réchauffement climatique et la pétrification de sa vie ? En quoi le retour des larmes y ferait-il révolution ?

Le texte est adressé à un spectateur inconnu, dont on ne sait plus rien, qui a disparu depuis longtemps et qui, peut-être, est dans la salle. Celle qui parle a 35 ans mais pourrait en avoir mille. Elle fait partie de ces gens qui traversent le monde en invisibles, qui existent sur les marges. Elle occupe ses journées avec les vieux de son immeuble. D’un appartement à l’autre, celui de Madame A., de Monsieur B., de Monsieur C., elle peuple les solitudes et met son corps au service des solidarités muettes. Depuis la tour de banlieue où elle habite, immobile depuis vingt ans, restée là à attendre celui qui est parti, elle observe les nuages, collectionne des phrases, regarde BFM, et médite chaque jour sur ce qui reste et ce qu’on oublie.

Le spectacle est présenté à l’Étoile du Nord – Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour la danse : vendredi 19 et samedi 20 novembre à 20h

©Katell Paugam

PRODUCTION : Compagnie Alexandre

COPRODUCTIONS : Théâtre du Champ-au-Roy (Guingamp), La Ville Robert (Pordic), Le Quai des Rêves (Lamballe) et Le Pont des Arts (Cesson).

DIFFUSION : CPPC – Centre de production des paroles contemporaines

Texte Milène Tournier

Conception et interprétation Lena Paugam

Création lumières Jennifer Montesantos

Création sonore Lucas Lelièvre

Création photo-vidéo Katell Paugam

Regard extérieur Sylvain Ottavy

Accompagnement chorégraphique Julien Gallée-Ferré, Bastien Lefèvre

Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta Paris 75020

3bis : Saint-Fargeau (208m) 3bis : Pelleport (251m) Venir par le bus Bus 20, 60, 61, 64, 76, 96 (Station Pelleport) Bus 26, 69, 102 (Station Mairie du 20e) Ligne 3b (Station Porte des Lilas)



Contact : Théâtre Ouvert 0142555550 accueil@theatreouvert.com http://www.theatre-ouvert.com https://twitter.com/TheatreOuvert https://twitter.com/TheatreOuvert0142555550 resa@theatreouvert.com

©Katell Paugam