De la disparition des larmes Théâtre Dunois Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 23 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

vendredi

de 20h00 à 21h15

jeudi

de 19h00 à 20h15

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

De la disparition des larmes prend la forme d’une performance musicale où, à travers le corps et la voix d’une comédienne, le réel d’une poésie slamée vient se frotter à la fiction théâtrale.

De la disparition des larmes – Cie Alexandre



Qu’est-ce qu’un monde où l’on ne sait plus pleurer ? A travers le portrait sensible d’une femme qui, à la suite d’un drame survenu à l’adolescence, ne verse plus de larmes, ce spectacle percutant nous invite à réfléchir sur les rapports que nous entretenons avec nos pleurs. Depuis la tour de banlieue où elle habite, immobile depuis vingt ans, restée là à attendre celui qui est parti, cette femme observe les nuages, collectionne des phrases, regarde des vidéos zéro-vues sur YouTube, et médite sur ce qui reste et ce qu’on oublie.

A partir de 14 ans

Durée : 1h15

Théâtre Dunois 7 Rue Louise Weiss 75013 Paris

Contact : https://www.theatredunois.org/la-saison/de-la-disparition-des-larmes-seulement-de-ma-plainte-le-destin-cruel-a-soif +33145847200 reservation@theatredunois.org https://www.theatredunois.org/la-saison/de-la-disparition-des-larmes-seulement-de-ma-plainte-le-destin-cruel-a-soif

