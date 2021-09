Le Plessis-sur-Vert Théâtre du Nord Eure-et-Loir, Le Plessis-sur-Vert “De la démocratie en Pandémie” et “Du cap aux grèves… Récit d’une mobilisation. 17 nov. 2018 – 17 mars 2020” par B. Stiegler Théâtre du Nord Le Plessis-sur-Vert Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Théâtre du Nord, le jeudi 25 novembre à 20:30

**De la démocratie en Pandémie (Gallimard, Tracts) et Du cap aux grèves… Récit d’une mobilisation. 17 novembre 2018 – 17 mars 2020 (Verdier)** Cette rencontre portera sur les deux publications récentes où Barbara Stiegler assume sa conviction que « le sort de la démocratie dépendra très largement des forces de résistance du monde savant et de sa capacité à se faire entendre dans les débats politiques cruciaux ». Deux ouvrages que réunit le souci de penser, dans leur chronologie, les événements vécus, en presque trois ans, par la société française. Un successif exercice d’analyse et de périodisation : en 2020, dans _De la démocratie en Pandémie_, l’examen de la gestion étatique de la crise sanitaire, dans la visée de « retisser un lien de confiance entre le savoir et les citoyens » dans les débats qui « vont devoir se mener, dans les mois et les années qui viennent, autour de la santé et de l’avenir du vivant » ; en 2019, dans _Du cap aux grèves… Récit d’une mobilisation. 17 novembre 2018 – 17 mars 2020_ (date du premier confinement), l’examen des deux temps politiques singuliers que furent l’irruption des Gilets jaunes et la mobilisation contre la loi de réforme des retraites.

Barbara Steigler affirme que « le sort de la démocratie dépendra des forces de résistance du monde savant et de sa capacité à se faire entendre dans les débats politiques cruciaux ».

2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T22:30:00

