De la danse et symphonie motorisée Le Cube, 14 avril 2022, Issy-les- Moulineaux.

Date et horaire exacts : Le samedi 16 avril 2022

de 10h00 à 17h00

Le jeudi 14 avril 2022

de 17h00 à 19h00

gratuit

Si la danse est le langage caché de l’âme, alors il ne fait aucun doute que ces robots en ont une. Assistez à un concert symphonique et un ballet mécanique de lumières motorisées, avec une mise en scène complexe qui prend vie d’elle-même lorsque le soutien humain n’est plus nécessaire.

Fondé en 2009 par Fabio di Salvio et Bernado Vercelli, le travail du duo d’artiste italien Quiet Ensemble explore à travers des installations et des performances les relations ambivalentes qu’entretiennent le chaos et le contrôle, la nature et la technologie, l’organique et l’artificiel. Dans Mechanical Ballet, le son, le métal et la lumière sont chorégraphiés en un concert symphonique pour lumières et lumières de scènes motorisées. Les sons produits par le mouvement des projecteurs sont amplifiés par l’utilisation de microphones de haute précision, qui rendent audible « la voix » des objets.

Révélation du détail, gestion rythmique et mécanique du chaos, Mechanical Ballet est une expérience esthétique autonome qui prend vie d’elle-même alors que la présence humaine n’est plus nécessaire.

Le Cube 20 Cours St Vincent Issy-les- Moulineaux 92130

Contact : 01.58.88.30.00 contact@lecube.com https://lecube.com/

