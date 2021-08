Sorde-l'Abbaye Commune de Sorde-l'Abbaye Landes, Sorde-l’Abbaye De la « culture » magdalénienne à la culture du kiwi… Commune de Sorde-l’Abbaye Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

Sorde-l’Abbaye

De la « culture » magdalénienne à la culture du kiwi… Commune de Sorde-l’Abbaye, 19 septembre 2021, Sorde-l'Abbaye. De la « culture » magdalénienne à la culture du kiwi…

Commune de Sorde-l’Abbaye, le dimanche 19 septembre à 09:00

### Avec l’association des « Amis de Sorde »découvrez la richesse du passé préhistorique de Sorde, puis la culture phare de basse vallée de l’Adour : le kiwi. **Dimanche matin** : « _**De la “culture” magdalénienne… »**_ * Randonnée commentée sur la falaise du Pastou, haut lieu de la Préhistoire dans les Landes. * _Départ à 9h pour une marche de 3h._ **Dimanche après-midi :** « _**… à la culture du kiwi »**_ * Découverte de « _**l’ile aux kiwis »**_ (ile du Bimiet) face à l’Abbaye ; * Traversée du gave en « _galupe »_, visite commentée de la plantation (taille, soins, récolte, bienfaits du fruit…), balade à pied et en charette autour de l’ile. * _A partir de 14h30, départ d’une visite toutes les heures._ **A la buvette des** « _**Amis de Sorde »**_ **:** * Apéritif, boissons,grillades et petite restauration * Animation musicale assurée par le « _**Blitz’Band »**_

Gratuit. Réservation obligatoire.

Avec l’association des « Amis de Sorde »découvrez la richesse du passé préhistorique de Sorde, puis la culture phare de basse vallée de l’Adour : le kiwi. Commune de Sorde-l’Abbaye Mairie, 40300 Sorde-l’Abbaye Sorde-l’Abbaye Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sorde-l’Abbaye Autres Lieu Commune de Sorde-l'Abbaye Adresse Mairie, 40300 Sorde-l'Abbaye Ville Sorde-l'Abbaye lieuville Commune de Sorde-l'Abbaye Sorde-l'Abbaye