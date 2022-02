De La Crau & Téménik Électric Espace Art et Jeunesse Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

De La Crau & Téménik Électric Espace Art et Jeunesse, 17 mars 2022, Aubagne. De La Crau & Téménik Électric

Espace Art et Jeunesse, le jeudi 17 mars à 20:00

DE LA CRAU Sous la plume d’un SAM KARPIÉNIA inspiré comme jamais, emmené à son apogée par l’archet sombre et vigoureux de MANU REYMOND et les fûts méditerranéens de THOMAS LIPPENS, le trio nous emmène dans sa transe poétique post-rock… Musique ainsi nommée puisque qualificatif et genre, il faut apposer. Mais De La Crau est du genre inclassable : c’est une vague d’émotions entre rage et passion, un souffle musical rauque qui vous transporte là où vous n’auriez même pas imaginer vagabonder. À découvrir sur scène pour se laisser complètement électriser ! Pour le projet DE LA CRAU, Sam Karpienia s’entoure de deux musiciens qui l’accompagnent depuis plusieurs années et qui donnent cette couleur particulière à leur musique ; le contrebassiste Manu Reymond qui fait grincer et mordre de graves ostinatos à l’archet et Thomas Lippens aux percussions. [https://www.facebook.com/delacraumusic](https://www.facebook.com/delacraumusic) TÉMÉNIK ÉLECTRIC Depuis 10 années, TEMENIK ELECTRIC brouille les pistes avec sa pop épique, son arabian-rock et ses transes électrorientales. Plus d’une décennie à manier l’art du contre-pied, à désorienter les langues et les regards, à croiser les identités et les territoires. 2 EP, 3 albums et 300 concerts plus tard, le groupe marseillais mené par Mehdi Haddjeri demeure toujours un combo affranchi des clichés et du prêt-à-penser. Une sensation rock qui se révèle davantage dans les brumes de son dernier opus. [https://www.facebook.com/temenikelectric](https://www.facebook.com/temenikelectric)

6€

♫♫♫ Espace Art et Jeunesse 164 Chemin de St Michel, 13400 Aubagne Aubagne La Coueste Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace Art et Jeunesse Adresse 164 Chemin de St Michel, 13400 Aubagne Ville Aubagne lieuville Espace Art et Jeunesse Aubagne Departement Bouches-du-Rhône

Espace Art et Jeunesse Aubagne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

De La Crau & Téménik Électric Espace Art et Jeunesse 2022-03-17 was last modified: by De La Crau & Téménik Électric Espace Art et Jeunesse Espace Art et Jeunesse 17 mars 2022 Aubagne Espace Art et Jeunesse Aubagne

Aubagne Bouches-du-Rhône