DE LA CRAU INVITE NICOLAS LAFOUREST La Mesón, 11 décembre 2021, Marseille.

DE LA CRAU INVITE NICOLAS LAFOUREST

La Mesón, le samedi 11 décembre à 19:30

DE LA CRAU INVITE NICOLAS LAFOUREST Dans un univers sobre, à la puissance contenue, avec des mélodies traversées de poésies aux mille visages, De la Crau revendique l’alliance entre héritages occitan, méditerranéen et musique actuelle. Sam Karpienia chante un provençal rugueux et hors-sol distordu par des riffs en boucle de guitares électriques. Thomas Lippens martèle la transe à coups de percussions et de bois ferraillés. Manu Reymond à la contrebasse fait grincer et mordre son archet dans des séquences rythmiques syncopées amenant à l’extase. Guitariste autodidacte, Nicolas Lafourest est un musicien à la pratique instrumentale singulière et instinctive, à l’énergie brute, âpre et impulsive. Un mode de jeu intime et direct où les intentions oscillent entre atmosphères sentimentales, déconstructions expérimentales et rengaines brisées, distordues. Une musique aux motifs répétitifs, bruitistes, mélodiques mêlant sans cesse tension et fragilité, douceur et rugosité. Nul doute que la rencontre sera exceptionnelle. Découvrir DE LA CRAU ▪️ La Barcassa – Live (Les Suds à Arles 2021) : [http://urlr.me/CLW7Q](http://urlr.me/CLW7Q) ▪️ CHAMAN : [http://urlr.me/CWfvb](http://urlr.me/CWfvb) Découvrir NICOLAS LAFOUREST ▪️ FORÊT – Untitled#5 : [https://urlz.fr/gKfz](https://urlz.fr/gKfz) ▪️ Live à Toulouse : [https://urlz.fr/gKfA](https://urlz.fr/gKfA) Infos pratiques: ▪️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) ▪️ Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle) ▪️ Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise ▪️ Réservations : [http://urlr.me/S957h](http://urlr.me/S957h)

12€ + 3€ (adhésion annuelle)

♫♫♫

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T19:30:00 2021-12-11T23:00:00