Pour sa 5e édition, le 4 et du 26 février au 13 mars 2022, Les Suds, en Hiver invite : DE LA CRAU & INTERZONE Samedi 5 mars 2022 à 21H aux Passagers du Zinc – La Rotonde, à Chateaurenard Durée: 2h. ** DE LA CRAU ** Une voix aussi rocailleuse que la plaine de la Crau ; un chant aussi brut que ses paysages industriels qui, avec une rage poétique sensible, s’élève haut et fort dans le ciel méditerranéen… avec Manu Reymond (contrebasse) et Thomas Lippens (percussions), Sam Karpiénia, nouveau grand chaman de la Crau, vous invite à la transe. [https://www.youtube.com/watch?v=Ldoi8qLFE58](https://www.youtube.com/watch?v=Ldoi8qLFE58) ** INTERZONE ** Dans un dialogue chaleureux, le oud oriental de Khaled Aljaramani et la guitare électrique de Serge Teyssot-Gay célèbrent une amitié aussi forte que lointaine. Méditative et mélancolique, à la frontière floue du réel et de l’imaginaire, leur musique est une mélodie de la liberté, rêveuse et nostalgique, sereine et réconfortante. [https://www.youtube.com/watch?v=SE0x4n8dbMU](https://www.youtube.com/watch?v=SE0x4n8dbMU) ————– Prévente : Tarif plein 15 € / réduit* 10 €. Sur place : Tarif unique 17 €. * sur justificatif : -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de carte AAH, groupes +10. Le billet donne accès aux deux groupes. Billetterie: [https://web.digitick.com/interzone-de-la-crau-concert-la](https://web.digitick.com/interzone-de-la-crau-concert-la)… Découvrez la programmation de la 5e édition du Festival Les Suds, en Hiver: [https://www.suds-arles.com/fr/2021/les-suds-en-hiver](https://www.suds-arles.com/fr/2021/les-suds-en-hiver)

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône



