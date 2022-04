DE LA CRAU Cinéma l’Odyssée Fos-sur-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cinéma l'Odyssée, le samedi 30 avril à 20:30

Concert offert : réservations indispensables (places limitées) au guichet du cinéma, au 04 42 11 02 10 ou [regain.fos@scenesetcines.fr](mailto:regain.fos@scenesetcines.fr) DE LA CRAU est un groupe marseillais aux influences Rock, Folk, Punk, mâtiné de poésie moderne. Un univers sobre, à la puissance contenue, des mélodies traversées de poésies aux mille visages. Sam Karpienia chante un provençal rugueux et hors-sol distordu par des riffs en boucle de mandole électrique ou acoustique. Thomas Lippens martèle la transe à coups de percussions et de bois ferraillés. Mathieu Sourisseau à la contrebasse fait grincer et mordre son archet dans des séquences rythmiques syncopées amenant à l’extase et revendiquant l’alliance entre héritages méditerranéens et musique actuelle.

