De la Condition Publique au canal, parcourez l’Histoire de Roubaix, de l’époque industrielle à aujourd’hui. Ancien lieu de conditionnement et alignements d’habitats ouvriers témoignent du passé industriel de la ville. Bâtisse des années 1920, grands ensembles des années 1950 et bâtiment réhabilité en lofts dans les années 2000 sont d’autres points d’intérêt du parcours. La découverte du canal par les quais du Sartel, de Lorient et de Toulon sera, elle, au cœur de votre visite.

Gratuit – Sur réservation

Dans le cadre de Villes d'Arts et d'Histoires

