Saint-Étienne Place Roannelle Loire, Saint-Étienne De la comète à la Demeure Chamoncel Place Roannelle Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

De la comète à la Demeure Chamoncel Place Roannelle, 18 septembre 2021, Saint-Étienne. De la comète à la Demeure Chamoncel

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place Roannelle

Ces deux édifices culturels ont récemment pris leurs quartiers au cœur de Tarentaize/Beaubrun ; Cométiens et guides Ville d’art et d’histoire s’associent autour de ce circuit afin de vous proposer un petit tour de propriétaire entre littérature, patrimoine, musique, danse, et théâtre. Visite guidée proposée en partenariat entre La Comète et Ville d’Art et d’Histoire Place Roannelle place Roannelle, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Place Roannelle Adresse place Roannelle, 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville Place Roannelle Saint-Étienne