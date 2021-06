Souvigne Musée de la vie rurale et de la coiffe Deux-Sèvres, Souvigne De la coiffe au chapeau Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigne Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

du samedi 3 juillet au dimanche 26 septembre à Musée de la vie rurale et de la coiffe

Nous attendons donc le 03 juillet pour débuter la saison touristique. Nous avons profité de cette longue pose pour réaménager les salles d’exposition dans le prieuré et pour préparer l’exposition de l’été « De la coiffe au chapeau 1850-1950 »; plus de 70 mannequins en coiffe ou chapeau et tenues authentiques. Site web : [https://www.musee-souvigne.com/](https://www.musee-souvigne.com/)

Plein tarif : 8 € Tarif réduit : 4 € (6-15 ans)

1850-1950 Musée de la vie rurale et de la coiffe 1, place du prieuré 79800 SOUVIGNE Souvigne Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T18:30:00;2021-07-04T14:30:00 2021-07-04T18:30:00;2021-07-10T14:30:00 2021-07-10T18:30:00;2021-07-11T14:30:00 2021-07-11T18:30:00;2021-07-14T14:30:00 2021-07-14T18:30:00;2021-07-17T14:30:00 2021-07-17T18:30:00;2021-07-18T14:30:00 2021-07-18T18:30:00;2021-07-24T14:30:00 2021-07-24T18:30:00;2021-07-25T14:30:00 2021-07-25T18:30:00;2021-07-31T14:30:00 2021-07-31T18:30:00;2021-08-01T14:30:00 2021-08-01T18:30:00;2021-08-07T14:30:00 2021-08-07T18:30:00;2021-08-08T14:30:00 2021-08-08T18:30:00;2021-08-14T14:30:00 2021-08-14T18:30:00;2021-08-15T14:30:00 2021-08-15T18:30:00;2021-08-21T14:30:00 2021-08-21T18:30:00;2021-08-22T14:30:00 2021-08-22T18:30:00;2021-08-28T14:30:00 2021-08-28T18:30:00;2021-08-29T14:30:00 2021-08-29T18:30:00;2021-09-04T14:30:00 2021-09-04T18:30:00;2021-09-05T14:30:00 2021-09-05T18:30:00;2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T18:30:00;2021-09-12T14:30:00 2021-09-12T18:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00;2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-26T14:30:00 2021-09-26T18:30:00

