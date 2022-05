DE LA CITE ROMAINE A LA CITE MINIERE, LA DOLCE VESPA A LENS – SAISON ITALIENNE Lens, 18 juin 2022, Lens.

2022-06-18 – 2022-06-18

Lens Après une découverte de l’exposition Rome, la Cité et l’Empire, enfourchez l’indémodable Vespa pour découvrir les cités minières alentours. Laissez-vous conduire et imaginez-vous les cheveux s’échappant du casque, le foulard rouge à pois autour du cou dévalant les rues de nos plus célèbres corons, pas de doute : tutto va bene.

Dans le cadre de l’exposition Rome, la Cité et l’Empire, l’office de tourisme de Lens-Liévin vous propose une saison italienne.

info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://www.billetweb.fr/de-la-cite-romaine-a-la-cite-miniere-la-dolce-vespa-a-lens

