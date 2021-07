Metz Chambre régionale des comptes - Grand Est Metz, Moselle De la Citadelle à la Chambre régionale des comptes, découvrez l’histoire de ce lieu Chambre régionale des comptes – Grand Est Metz Catégories d’évènement: Metz

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chambre régionale des comptes – Grand Est Gratuit. Entrée libre. Accessibilité PMR partielle.

Visitez librement la Chambre régionale des comptes Grand Est et découvrez l’histoire de cette juridiction, de l’Ancien Régime jusqu’à nos jours, ainsi que l’histoire de l’édifice. Chambre régionale des comptes – Grand Est 3-5 rue de la Citadelle, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

