CONTE SPÉCIAL PETITS LECTEURS de la Chaussée La Bernerie-en-Retz, 6 décembre 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

Profitez d’un moment suspendu lors de l’heure du conte speciale petits lecteurs..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:00:00. .

de la Chaussée

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Enjoy a moment of suspended animation at our special story time for young readers.

Disfrute de un momento de animación suspendida en nuestro cuentacuentos especial para jóvenes lectores.

Genießen Sie einen Moment der Stille während der Märchenstunde für kleine Leser.

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire