De la cabosse à la tablette : le grand voyage d’un chocolat équitable Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, dimanche 14 avril 2024.

Le dimanche 14 avril 2024 à 16h, le commerce équitable est à l'honneur ! Dimanche 14 avril, 14h00 Maison Rurale de l'Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

A 16h, lors de la conférence “De la cabosse à la tablette : le grand voyage d’un chocolat équitable”, la Boutique du Monde nous fera part d’un retour d’expérience en Bolivie.

A travers l’exemple de la coopérative bolivienne d’El Ceibo est explorée une autre façon de produire du cacao, dans le respect des règles fondamentales du commerce équitable.

Loin de la filière traditionnelle où 6 millions de producteurs, dont des enfants, travaillent dans des conditions difficiles pour les six multinationales qui se partagent 85% du marché, chez El Ceibo, le cacao est produit dans le respect d’une démarche agroécologique et équitable. L’organisation gère le cacao de sa production à sa transformation, puis à sa commercialisation sur le marché national et international, toujours dans le respect de l’homme et de la nature.

L’exposition “Déclinaisons chocolatées” sera visible jusqu’au 21 avril 2024.

