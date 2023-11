De la Butte-aux-Cailles au square René Le Gall entrée square Michelet, face au 45, rue Boussingault, métro Glacière Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adultes. gratuit Promenade à travers des lieux pittoresques, à la découverte du quartier de la Petite Alsace, du puits artésien de la place Verlaine, de la place de la Butte-aux-Cailles et le charme de ses pavés, ses magnolias et ses pommiers fastigiés. mardi 12 décembre 14h30 Visite :

