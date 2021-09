Pomacle Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie Marne, Pomacle De la biomasse aux produits biosourcés Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie Pomacle Catégories d’évènement: Marne

du vendredi 1 octobre au vendredi 8 octobre

Le personnel du centre de recherche CEBB dédié à la valorisation non alimentaire de coproduits agricoles se mobilise pour accueillir une classe de collégiens et leur révéler tous les secrets de leurs métiers. Qu’est ce qu’un produit biosourcé ? Quel impact sur l’environnement ? Vont ils remplacer les produits issus du pétrôle ? Quel est le rôle de la recherche ?

gratuit, après contact avec l’organisateur selon conditions sanitaires

Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie 3 rue des rouges terres, 51110 Pomacle

