Le printemps est une période de renouveau pour notre organisme. Il annonce l'arrivée des premières herbes alimentaires sauvages qui sont à la fois un remède et un plaisir à consommer. Brigitte Guivarch, diplômée de l'école des plantes de Paris, vous propose une sortie sur le terrain à la découverte de ces plantes, suivie d'un atelier pour apprendre à les cuisiner. Lieu : dans la vallée de la Tromorgan (à 3km de Morlaix) Prévoir des bottes, un vêtement de pluie et une paire de ciseaux. +33 6 75 96 57 05

