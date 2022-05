De Kerallic à Beg Douar – Circuit des chapelles – Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: 22310

Plestin-les-Grèves 22310 Balade contée vers la pointe de Beg Douar, par un sentier bucolique, puis par le chemin côtier. Légendes, chants celtiques, évocations historiques, par une équipe de joyeux conteurs-chanteurs, au rythme de l’accordéon. Une madeleine et un verre de cidre seront offerts aux participants à l’arrivée.

Départ à l’entrée du centre de vacances de Kerallic.

