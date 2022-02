De Karnak à la vallée des rois : promenade festive avec Amon La Tronche La Tronche Catégories d’évènement: Isère

De Karnak à la vallée des rois : promenade festive avec Amon La Tronche, 12 mars 2022, La Tronche. De Karnak à la vallée des rois : promenade festive avec Amon Bât. Jean Roget – amphithéâtre inférieur sud 23 avenue Maquis du Grésivaudan La Tronche

2022-03-12 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-12 16:00:00 16:00:00 Bât. Jean Roget – amphithéâtre inférieur sud 23 avenue Maquis du Grésivaudan

La Tronche Isère La Tronche EUR 7 10 Conférence en présentiel et Visio par ZOOM

par Françoise LACOMBE-UNAL, docteur en égyptologie et chercheuse associée au Collège de France (Paris) c.villarino@wanado.fr +33 000000000 https://www.champollion-adec.net/ Bât. Jean Roget – amphithéâtre inférieur sud 23 avenue Maquis du Grésivaudan La Tronche

