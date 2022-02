De Kaboul à Bamako Le 360 Paris Music Factory Paris Catégorie d’évènement: Paris

De Kaboul à Bamako Le 360 Paris Music Factory, 22 mars 2022, Paris. De Kaboul à Bamako

Le 360 Paris Music Factory, le mardi 22 mars à 20:30

Dans le cadre du projet De Kaboul à Bamako, Mamani Keïta, Aïda Nosrat, Sogol Mirzaei, Siar Hashimi, Rusan Filiztek et Arat Kilo jouent leur création transculturelle Sowal Diabi* après deux ans de rencontres et résidences. S’inspirant d’une route imaginaire « de Kaboul à Bamako » dont ni les livres d’histoire, ni les recueils de contes n’ont gardé de trace, mais qui symbolise une communauté de destinées marquée par l’exil, se sont rassemblés, sous l’impulsion de Saïd Assadi, des chanteurs et musiciens qui ont connu l’exil. Leur création transculturelle est conçue comme un dialogue culturel et musical entre leurs différentes esthétiques, SOWAL signifiant « question » en persan, une des langues parlées en Afghanistan et DIABI « réponse » en Bambara, une des langues parlées au Mali.

Réservation conseillée

Création transculturelle Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:30:00 2022-03-22T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le 360 Paris Music Factory Adresse 32 Rue Myrha, 75018 Paris Ville Paris lieuville Le 360 Paris Music Factory Paris

Le 360 Paris Music Factory Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

De Kaboul à Bamako Le 360 Paris Music Factory 2022-03-22 was last modified: by De Kaboul à Bamako Le 360 Paris Music Factory Le 360 Paris Music Factory 22 mars 2022 Le 360 Paris Music Factory Paris Paris

Paris