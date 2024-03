De Kaboul à Bamako Espace Glenmor Carhaix-Plouguer, dimanche 14 avril 2024.

De Kaboul à Bamako Concert du groupe musique du monde : De Kaboul à Bamako Dimanche 14 avril, 17h00 Espace Glenmor Tarif plein 18 € | Tarif réduit 15 € | Tarif abonné.e 13 € | Tarif enfant 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T17:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T17:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:30:00+02:00

« Entre des traditions et des pratiques musicales dissemblables découle une chatoyante autant que fascinante tapisserie sonore où la diversité des timbres, des tempéraments de chants, les écarts de modes n’ont pu empêcher cette étrange diaspora disparate de s’effleurer, de se séduire, (…) le principe étant d’aller le plus loin possible dans la musique de l’autre, le chemin le plus évident pour y parvenir ne pouvant être que l’émotion. Toutes et tous habitué.e.s à sortir de leurs registres de prédilection, à explorer d’autres mondes que le leur, flamenco, musique bretonne ou jazz pour les uns, électro, hip-hop ou dub pour les autres, les artistes ici à l’œuvre n’ont que faire des barrières, convaincus qu’on ne peut vraiment être soi-même qu’en étant un peu autre. »

Francis Dordor, journaliste

Mamani KEITA (Mali) : chant

Aïda NOSRAT (Iran): chant, violon

Ruşan FILIZTEK (Turquie) : chant, saz, oud

Siar HASHIMI (Afghanistan) : tablas

Aristide GONCALVES : claviers, trompettes

Florent BERTEAU : basse

Gérald BONNEGRACE : percussion

www.accords-croises.com

En co-réalisation avec L’Espace Glenmor

Espace Glenmor Rue Jean Monnet Kerampuilh 29270 CARHAIX Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

