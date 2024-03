De Grands Enfants Le Bijou Toulouse, jeudi 4 avril 2024.

De Grands Enfants De Grands Enfants, c’est deux guitares et deux voix… Et c’est tout. Comme une bonne recette, il n’en faut vraiment pas plus pour passer un très bon moment. 4 et 5 avril Le Bijou

Début : 2024-04-04T21:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T21:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:30:00+02:00

De Grands Enfants, c’est deux guitares et deux voix… Et c’est tout. Comme une bonne recette, il n’en faut vraiment pas plus pour passer un très bon moment.

La chanson dans son plus simple appareil, c’est ce que vous proposent ces deux grands enfants, le sourire au bout des cordes ! Un moment à venir partager : vous en ressortirez avec une furieuse envie de vivre et, très certainement, quelques années en moins !

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d'Espagne Haute-Garonne Occitanie

