De Glinka à Rutter Faculté des sciences d’Orsay,amphithéâtre Henri Cartan,Bât. 427 Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

De Glinka à Rutter Faculté des sciences d’Orsay,amphithéâtre Henri Cartan,Bât. 427, 28 juin 2022, Orsay. De Glinka à Rutter

Faculté des sciences d’Orsay, amphithéâtre Henri Cartan, Bât. 427, le mardi 28 juin à 21:00

Le Chœur du Campus Paris-Saclay et l’Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay ont le plaisir d’annoncer leur concert orcéen de fin de saison. Au programme : Rutter: Magnificat Elgar: Pomp and Circumstance n°1 Glinka : Valse-Fantaisie Gounod : Marche funèbre d’une marionnette Karina Desbordes, soprano Chœur du Campus Paris-Saclay, dir. Samuel Machado Chœurs La Clé des Chants et EMMD Fosses, dir. Bernadette Dodin Ensemble Vocal Mélisande, dir. Olivier Delafosse Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay Direction : Martin Barral

Entrée : 16€ – Prévente 13€ – Etudiants, demandeurs d’emploi : 5€ – Gratuit jusqu’à 12 ans Prévente : CESFO (bât. 304), Office de tourisme d’Orsay et Massy Billetreduc.com Vente : sur place avant le concert

150 exécutants pour une belle soirée musicale! Faculté des sciences d’Orsay,amphithéâtre Henri Cartan,Bât. 427 rue des Adèles Orsay Le Guichet Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-28T21:00:00 2022-06-28T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Faculté des sciences d'Orsay,amphithéâtre Henri Cartan,Bât. 427 Adresse rue des Adèles Ville Orsay lieuville Faculté des sciences d'Orsay,amphithéâtre Henri Cartan,Bât. 427 Orsay Departement Essonne

Faculté des sciences d'Orsay,amphithéâtre Henri Cartan,Bât. 427 Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

De Glinka à Rutter Faculté des sciences d’Orsay,amphithéâtre Henri Cartan,Bât. 427 2022-06-28 was last modified: by De Glinka à Rutter Faculté des sciences d’Orsay,amphithéâtre Henri Cartan,Bât. 427 Faculté des sciences d'Orsay,amphithéâtre Henri Cartan,Bât. 427 28 juin 2022 amphithéâtre Henri Cartan Bât. 427 Orsay Faculté des sciences d'Orsay Orsay

Orsay Essonne