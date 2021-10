De Gaulle et l’Est de la France : une affinité particulière Salle Pierre Niederberger, 19 octobre 2021, Chaumont.

Salle Pierre Niederberger, le mardi 19 octobre à 20:30

À l’occasion de la récente parution des ouvrages _De Gaulle aime l’Est_ et _De Gaulle et la Haute-Marne_, ce dernier accompagnant une exposition éponyme, les Archives départementales de la Haute-Marne proposent de donner la parole à Frédérique Neau-Dufour, grande spécialiste du Général. Si Charles de Gaulle est né à Lille, c’est dans l’Est qu’il a choisi de résider et d’être enterré. Son goût pour l’Est résulte de ses lectures de jeunesse, de sa carrière militaire, mais aussi d’une certaine affinité. Le Général ressemble à cette vaste région marquée par l’histoire et les guerres, mais aussi par le labeur et les valeurs humaines. Les populations d’Alsace, de Lorraine et de Champagne le lui rendent bien, et lui témoignent une émouvante fidélité. Conférence proposée dans le cadre des Conférences du Mardi, cycle organisé en partenariat par le Conseil départemental de la Haute-Marne (Archives départementales) et la Ville de Chaumont (Musée d’art et d’histoire).

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire obligatoire.

Conférence par Frédérique Neau-Dufour, dans le cadre des Conférences du Mardi

Salle Pierre Niederberger Rue du capitaine Tassard 52000 Chaumont Chaumont Haute-Marne



2021-10-19T20:30:00 2021-10-19T22:00:00