du vendredi 8 octobre au samedi 9 octobre à Escalier du rire

Pascal Gatineau mène une petite vie tranquille en tant que concierge dans une résidence de banlieue. Grand admirateur du général, il est loin de se douter qu’il va passer une nuit pleine de rebondissements : en pleine tempête, on vient sonner à sa porte… le général, oui le Général de Gaulle est de retour ! Dans cette pièce, chaque anecdote est véridique… mais ce n’est pas pour autant un cours d’histoire ! Juste une comédie familiale dans laquelle chaque réplique fait mouche. 1h10 de rire continu où les quiproquos s’enchaînent (le général a tout de même 50 ans d’histoire à rattraper !). La complicité est totale entre les deux comédiens et le public.

17€ (TR 15€)

Une comédie drôle familiale Escalier du rire Rue de Birmingham, Albert Albert Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:00:00;2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:00:00

Catégories d'évènement: Albert, Somme
Lieu Escalier du rire Adresse Rue de Birmingham, Albert Ville Albert