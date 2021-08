Wambrechies château de Robersart Nord, Wambrechies De Gaulle à travers la philatélie château de Robersart Wambrechies Catégories d’évènement: Nord

Wambrechies

De Gaulle à travers la philatélie château de Robersart, 18 septembre 2021, Wambrechies. De Gaulle à travers la philatélie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à château de Robersart

A l’heure de la Seconde Guerre mondiale, le monde chamboulé communique, et notamment par voie postale. Le timbre prend alors une place toute particulière dans l’imagerie officielle diffusée au sein de la France divisée, entre zone occupée et “libre”, entre De Gaulle et Pétain. Cette histoire philatélique est un bon révélateur d’enjeux politiques nationaux et internationaux. A travers plus de 200 pièces cette collection privée de Pierre Pennequin valorise le parcours de Charles De Gaulle. L’exposition retrace les grands moments de la vie politique de De Gaulle, dans l’univers du timbre. château de Robersart avenue de Robersart 59118 WAMBRECHIES Wambrechies Le Vert Galant Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wambrechies Autres Lieu château de Robersart Adresse avenue de Robersart 59118 WAMBRECHIES Ville Wambrechies lieuville château de Robersart Wambrechies