2022-05-01 – 2022-05-01 Découverte du patrimoine en automobiles anciennes organisée par le CAR Golfe du Lion. Magalas : A 17h à la gare de Magalas, suivi du verre de l'amitié salle Coste Rouge. Exposition de cartes postales anciennes. Le club des amateurs d'anciennes Renault, et ses invités, propriétaires d'automobiles populaires de toutes marques, vont se rassembler pour célébrer la riche histoire du réseau ferré local. +33 6 80 60 57 70

