De gaieté de chœur avec le chœur de l'Orchestre du Pays Basque
Ustaritz, 13 janvier 2023

De gaieté de chœur avec le chœur de l’Orchestre du Pays Basque

2023-01-13 20:30:00

0 0 EUR Un retour tant attendu du choeur de l’OSPB dans la saison de l’Orchestre après un épisode

sanitaire difficile pour les formations vocales. Ces retrouvailles seront l’occasion d’aborder

le répertoire léger et enjoué des compositeurs anglo-saxons à l’instar de » Songs and cries of

London “ du britannique Bob Chilcott.

Avec la participation du chœur des élèves du Lycée René-Cassin de Bayonne.

Direction : Philippe Mendes Accompagnateurs :

Piano > Vincent Planès et Agnès Houlez

Percussions > Julien Garin

Placement libre

Stephane Bellocq

